Рассказываем, когда дадут отопление в Иркутске в 2024 году

Подача тепла в многоквартирные жилые дома происходит каждый год примерно в одно и то же время — в середине сентября. Обычно это 15 число первого осеннего месяца. По крайней мере, до 2023 года так было девять лет подряд. А вот в прошлом году, если можно так сказать, система дала сбой. Всему виной то, что в прошлом году в областном центре была теплая осень и начало отопительного сезона перенесли на 18 сентября. Дело в том, что точные даты определяют, сверяясь с климатическими условиями.