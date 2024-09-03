Рассказываем, когда дадут отопление в Иркутске в 2024 году

С приходом первых осенних холодов у сибиряков все чаще возникает вопрос, когда дадут отопление в Иркутске в 2024 году. Осень, как известно, приносит с собой понижение температуры воздуха и частые дожди. Что сказать, из-за сырой и промозглой погоды так и хочется, чтобы в квартирах уже начали греть батареи.
Когда дадут отопление в Иркутске в 2024 году
Подача тепла в многоквартирные жилые дома происходит каждый год примерно в одно и то же время — в середине сентября. Обычно это 15 число первого осеннего месяца. По крайней мере, до 2023 года так было девять лет подряд. А вот в прошлом году, если можно так сказать, система дала сбой. Всему виной то, что в прошлом году в областном центре была теплая осень и начало отопительного сезона перенесли на 18 сентября. Дело в том, что точные даты определяют, сверяясь с климатическими условиями.
— Точные даты начала отопительного сезона зависят от среднесуточной температуры, — рассказали КП-Иркутск в администрации города. — Когда дадут отопление в Иркутске в 2024 году станет известно позже.
Стоит только отметить, что для этого нужно, чтобы средняя температура воздуха держалась +8 градусов в течение нескольких суток. Кстати, согласно предварительному прогнозу, сентябрь в этом году на больше территории Приангарья ожидается немного теплее обычного, но температура воздуха будет близка к климатическим значениям. В целом погода обещается неустойчивая. Теплые сухие периоды будут чередоваться с прохладными дождливыми днями. И, кстати, количество осадков в большинстве районов выпадет в пределах нормы, но местами больше — подробности.
Когда дадут отопление в Иркутске в 2024 году: сначала школы и больницы
После установления прохладной погоды отопление в дома иркутян начнут давать, согласно, графику. Предупреждают сибиряков о подключении батарей управляющие компании. Однако, первыми в списке всегда оказываются социальные объекты — это школы, детские сады, медицинские учреждения, а уже потом многоквартирные дома.
Для того, чтобы отопительный сезон прошел без проблем, в регионе в летний период проводились плановые ремонты и диагностика тепловых сетей.
К слову, сентябрь — это не только прохлада и слякоть. В Иркутске осенью открываются новые выставки, стартуют театральные и филармонические сезоны, проходят Звезды на Байкале, с концертами приезжают столичные звезды.