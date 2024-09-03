Умер генконструктор около 200 советских подлодок Игорь Спасский

«С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-Морского Флота России. Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники “Рубин” стало символом надежности и инноваций», — говорится в сообщении.
К числу его разработок относится атомная подлодка «Курск», подводные крейсеры стратегического назначения «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», а также атомные подводные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей».
Спасский — Герой России, Герой Социалистического труда, а также почетный гражданин Санкт-Петербурга.