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Умер генконструктор около 200 советских подлодок Игорь Спасский

В возрасте 98 лет умер Герой России, генеральный конструктор около 200 советских и российских подводных лодок, экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский, сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

«С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-Морского Флота России. Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники “Рубин” стало символом надежности и инноваций», — говорится в сообщении.

К числу его разработок относится атомная подлодка «Курск», подводные крейсеры стратегического назначения «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», а также атомные подводные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей».

Спасский — Герой России, Герой Социалистического труда, а также почетный гражданин Санкт-Петербурга.

наука