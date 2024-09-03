Стало известно меню в Доме Росрыболовства на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Гости Восточного экономического форума (ВЭФ) могут попробовать морские деликатесы, в частности, камчатского краба и магаданских креветок в Доме Росрыболовства. С меню ознакомился корреспондент ТАСС.
«Специально для Восточного экономического форума разработано меню. Мы предлагаем как горячие, так и холодные блюда», — рассказала ТАСС менеджер заведения Ярослава Маликова.
Гости могут попробовать камчатского краба, вес которого доходит до 2,5 кг. Его вылавливают специально для посетителей. Также в меню свежие гребешки, уха, магаданские и королевские креветки. «[Росрыболовством] нам предоставлялись продукты, также нам предоставлялись консервы, подарочные наборы, и ресторан построен с их инициативы», — сказала собеседница агентства.
Также на форуме организовано бесплатное питание для представителей СМИ. В меню на ужин во вторник, 3 сентября фрикасе из курицы, рис, два вида салатов, напитки и десерт.
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