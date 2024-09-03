Стало известно меню в Доме Росрыболовства на ВЭФ

Гости могут попробовать камчатского краба, вес которого доходит до 2,5 кг. Его вылавливают специально для посетителей. Также в меню свежие гребешки, уха, магаданские и королевские креветки. «[Росрыболовством] нам предоставлялись продукты, также нам предоставлялись консервы, подарочные наборы, и ресторан построен с их инициативы», — сказала собеседница агентства.