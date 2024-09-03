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Стало известно меню в Доме Росрыболовства на ВЭФ

Гости могут попробовать морские деликатесы, в частности, камчатского краба и магаданских креветок.

Источник: Фотобанк Росконгресс

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Гости Восточного экономического форума (ВЭФ) могут попробовать морские деликатесы, в частности, камчатского краба и магаданских креветок в Доме Росрыболовства. С меню ознакомился корреспондент ТАСС.

«Специально для Восточного экономического форума разработано меню. Мы предлагаем как горячие, так и холодные блюда», — рассказала ТАСС менеджер заведения Ярослава Маликова.

Гости могут попробовать камчатского краба, вес которого доходит до 2,5 кг. Его вылавливают специально для посетителей. Также в меню свежие гребешки, уха, магаданские и королевские креветки. «[Росрыболовством] нам предоставлялись продукты, также нам предоставлялись консервы, подарочные наборы, и ресторан построен с их инициативы», — сказала собеседница агентства.

Также на форуме организовано бесплатное питание для представителей СМИ. В меню на ужин во вторник, 3 сентября фрикасе из курицы, рис, два вида салатов, напитки и десерт.

О ВЭФ

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.