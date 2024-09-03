Госэкспертиза утвердила строительство дорог на Театральном спуске в Ростове

Проект II этапа дорожного строительства на Театральном спуске в Ростове-на-Дону прошел Госэкспертизу. Об этом 3 сентября сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Речь идет о втором этапе строительства на от стелы «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» до улицы Береговой, — уточнил Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, планируется создание 730 метров проезжей части на Театральном, Закруткина и Станиславского, Краснофлотском, а также создание трамвайного пути. Кроме этого, предполагается обустройство 1610,5 км ливневок, 1,811 км тротуаров и 1825,3 км электроосвещения.
Ранее сообщалось, что после обустройства дороги на Театральном спуске власти планируют создание пешеходной зоны с выходом на Набережную. В сентябре 2023 года информировали о выкупе 70 участков для продления спуска.
Напомним, пожар на Театральном спуске произошел в августе 2017 года. Пламя полыхало в периметре улиц Седова, Красных Зорь, 7-го Февраля и Нижнебульварной. Тогда сгорело 160 домов, без крова остались около 700 ростовчан. Погиб один человек.