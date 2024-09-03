Умер Игорь Спасский, легендарный конструктор подводных лодок

Сегодня, 3 августа, умер Игорь Спасский, советский и российских ученый, легендарный конструктор 200 атомных и дизельных субмарин, бывший глава Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и почетный гражданин Петербурга. Его не стало на 99-м году жизни. Губернатор Александр Беглов принес соболезнования родным и близким человека, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи.
— Игорь Дмитриевич был одним из тех редких людей, чьи знания и талант направляли развитие целой отрасли, определяли ее будущее и обеспечивали безопасность нашего государства. С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-Морского флота России, — привела пресс-служба Смольного слова градоначальника.
Ученый на протяжении 33 лет руководил ЦКБ «Рубин», где он прошел путь от простого инженера до генерального конструктора. За время своей карьеры он изобрел методы строительства подводных лодок, которые не только снизили сроки и стоимость их возведения, но и повысили их боевые характеристики. Именно он сформировал школу ученых и конструкторов, которые продолжают его дело.
— Игорь Дмитриевич останется в нашей памяти как человек, чья жизнь и труд были целиком посвящены служению Отечества. Его наследие — это не только техника, которая и сегодня опережает время, но и люди, которых он вдохновил своим примером. В этот тяжелый момент выражаю самые искренние соболезнования родными и близким Игоря Дмитриевича.
О времени и месте прощания объявят позже.
К слову, ранее в беседе с KP.RU Спасский вспомнил о трагедии, которая произошла с подводной лодкой «Курск» 12 августа 2000 года. Она была спроектирована как раз на «Рубине». Тогда ученый отметил, что каждая субмарина — это судьба, судьба многих человек. Произошедшее с «Курском» — это память на всю жизнь, рана на сердце все еще свежа, признался Спасский.