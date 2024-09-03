Умер Игорь Спасский, легендарный конструктор подводных лодок

К слову, ранее в беседе с KP.RU Спасский вспомнил о трагедии, которая произошла с подводной лодкой «Курск» 12 августа 2000 года. Она была спроектирована как раз на «Рубине». Тогда ученый отметил, что каждая субмарина — это судьба, судьба многих человек. Произошедшее с «Курском» — это память на всю жизнь, рана на сердце все еще свежа, признался Спасский.