Депутат Немкин назвал VPN-сервисы основным способом заразить свое устройство

VPN-сервисами наши граждане пользуются, чтобы заходить в запрещенные в РФ социальные сети и решать проблемы в работе YouTube. Однако не стоит рисковать данными и устройствами ради западных онлайн-площадок. Ведь есть альтернатива, причем достойная — наши онлайн-платформы. «ВКонтакте», «Одноклассники», RUTUBE, «VK Видео», LOOKY и многие другие. Иными словами, есть из чего выбрать, чтобы пользователь мог уберечь свои персональные данные и устройства от мошенников и иных угроз, которые связаны с VPN-сервисами.