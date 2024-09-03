Первую поликлинику достроили в Мурино

Добавим, что в Мурино есть амбулатории, но там в основном берут анализы и принимают врачи-терапевты. А чтобы пройти глубокие обследования, местным жителям приходится ездить в больницы в соседних населенных пунктах. Но уже до конца года в Мурино должна заработать поликлиника, в которой будет представлен широчайший спектр услуг.