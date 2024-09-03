Первую поликлинику достроили в Мурино

В Мурино достроили первую бюджетную поликлинику. Здание уже прошло все проверки и получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Осталось дело за малым — пройти лицензирование и набрать персонал. После этого медучреждение начнет работать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
— Строители возвели, пожалуй, самое современное бюджетное медучреждение в Ленобласти: архитектура соответствует колориту окружающей застройке, а технические решения позволяют разводить потоки пациентов, — отметил зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.
Добавим, что в Мурино есть амбулатории, но там в основном берут анализы и принимают врачи-терапевты. А чтобы пройти глубокие обследования, местным жителям приходится ездить в больницы в соседних населенных пунктах. Но уже до конца года в Мурино должна заработать поликлиника, в которой будет представлен широчайший спектр услуг.
— В поликлинике предусмотрены рентгенодиагностическое, стоматологическое, физиотерапевтическое отделения, женская консультация, хирургический блок с центром амбулаторной хирургии и травматологи, — сообщили в ГКУ «Управление строительства Ленобласти».
В день взрослое отделение сможет принимать до 440 человек, а детское — 160 пациентов.