В Красноярске появился новый сквер «Михайловский»

В Красноярске появились новые общественные пространства. Об этом сообщили в мэрии.
На данный момент идет приемка выполненных работ. Выездная комиссия совместно с депутатами горсовета, жителями и маломобильными гражданами проверила, как преобразились обновленные пространства.
В частности, обустроен сквер «Михайловский» на пересечении улиц Мирошниченко и Словцова. В парке оборудовали дорожки, установили скамейки, дог-боксы, сделали детские площадки, высадили кустарники. Парк основали на месте старых овощехранилищ.
Кроме того, благоустройство провели на набережной Бугача. Там установили тренажеры, места для отдыха, детские площадки, видеонаблюдение, освещение. Оборудовали места для спуска к воде.
Отметим, что в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в городе благоустроят 7 пространств.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске начали благоустраивать экопарк Юдинская долина.