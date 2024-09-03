История, традиции и значение праздника церковного новолетия

В Византии церковное новолетие отмечалось с особым благоговением. В этот день в храмах проводились торжественные богослужения, во время которых возносились молитвы о благополучии государства и народа. По словам религиоведа, император и патриарх участвовали в совместных молитвах, что подчеркивало важность этого праздника как для церкви, так и для государства.