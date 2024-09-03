Омичам обещают первый снег

Скоро в Омскую область придет циклон. В начале сентября ожидается потепление, но потом станет холодно. Первое сентября было холодным. Однако в ближайшие дни температура поднимется. По данным сервиса «Ventsuky», до субботы, 7 сентября, она будет +13… +15 градусов, а в воскресенье, 8 сентября, до +17 градусов. С 9 по 12 сентября станет еще теплее — до +18… +20 градусов. Но уже 13 сентября температура резко упадет. До 16 сентября ожидается +5… +12 градусов. Похолодание связано с циклом, который принесет дожди и, возможно, первый снег в Омскую область.