В Омске назначили подрядчика для ремонта подземного перехода у Парка Победы

В Омске определился подрядчик, который будет проводить ремонт выхода из подземного перехода к Парку Победы. На аукционе победила индивидуальный предприниматель Наталья Ваккер из Омска. С ней подписан контракт на сумму 11,07 миллиона рублей. Кроме того, Наталья Ваккер также займется обновлением выхода к Птичьей гавани. Стоимость работы составит 13,7 миллиона рублей. Ремонт самого тоннеля подземного перехода у Парка Победы доверен компании ООО «Лидер Плюс» из Русско-Полянского района. С ней заключен контракт на 2,2 миллиона рублей.