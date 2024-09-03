Клавишник Deep Purple Дон Эйри выпустит новый сольный альбом в 2025-м

В разговоре с изданием Roppongi Rocks исполнитель уточнил, что сотрудничает с новым гитаристом Deep Purple Саймоном Макбрайдом. Вместе с группой Дона они записали лонгплей, начав его еще до карантина. Релиз состоится на лейбле earMUSIC. По словам Эйри, альбом, скорее всего, получит название Push To The Edge.