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Клавишник Deep Purple Дон Эйри выпустит новый сольный альбом в 2025-м

Клавишник британского рок-коллектива Deep Purple Дон Эйри рассказал, что его новая сольная пластинка уже записана и, вероятно, выйдет в конце марта 2025 года.

Источник: Звук

Клавишник британского рок-коллектива Deep Purple Дон Эйри рассказал, что его новая сольная пластинка уже записана и, вероятно, выйдет в конце марта 2025 года.

В разговоре с изданием Roppongi Rocks исполнитель уточнил, что сотрудничает с новым гитаристом Deep Purple Саймоном Макбрайдом. Вместе с группой Дона они записали лонгплей, начав его еще до карантина. Релиз состоится на лейбле earMUSIC. По словам Эйри, альбом, скорее всего, получит название Push To The Edge.

В июне британцы выпустили 23-й полноформатник «=1».