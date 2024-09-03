Взрыв в стокгольской лаборатории Нобеля произошел 160 лет назад

У домов вокруг лаборатории сорвало крыши, у некоторых обвалились стены. Реакция общества была яростной: почему столь опасные опыты проводились посреди жилого квартала? На разбирательстве в полиции Иммануил Нобель говорил, что никакого «производства» они не вели, речь шла всего лишь о мелких экспериментах, для которых разрешения не требуется, да и всего-то у них было 130 кг нитроглицерина (исходя из масштаба разрушений, эта оценка занижена в разы). Нобели поступили по принципу «вали на мертвых», и потому виновником катастрофы, отправившей на тот свет не менее пятерых человек, хором назвали Эмиля. Он, судя по всему, во время производства новой партии нитроглицерина забыл проверить температуру смеси, не стал охлаждать емкость с ней холодной водой и в итоге перегрел. Это вызвало взрыв.