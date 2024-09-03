В Омске обновили автобусный парк на нескольких маршрутах

В Омске на семи автобусных маршрутах теперь ездят более вместительные автобусы. Мэр Сергей Шелест сообщил, что маршруты № 14, 21, 26 и 78 полностью переведены на большие автобусы. Запланировано, что в день будет выходить 12, 5, 6 и 13 машин на этих маршрутах. «Теперь на маршрутах № 61 и 83 также будут ездить большие автобусы. Для них запланировано 6 и 5 машин соответственно», — сообщил Сергей Шелест. Он отметил, что на маршруте № 94 снова будут использовать большие автобусы после долгого перерыва. С началом учебного года для переноса школьников на маршруты № 16 и 88 также добавили дополнительные автобусы. На маршрут № 62 выпустили автобус среднего класса.