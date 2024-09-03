В Волгоградской области в первую неделю сентября ночью похолодает до +5

Холодные ночи и теплые дни ожидают жителей Волгоградской области в начале сентября. Синоптики обещают температуру до +5 градусов в северных районах региона в ближайшие дни.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Гидрометцентре, в среду ожидается +25…+30 днем и +14…+19 ночью (местами +9…+14). Осадков не предвидится, погода будет иногда пасмурной и ветреной.
А вот в пятницу, 6 сентября, ЦГМС прогнозирует очень холодную ночь. Днем же потеплеет до +25 градусов. Волгоградцы уже утепляются на вечерних прогулках, по утрам в регионе тоже довольно свежо.