Стало известно, кто из звезд даст концерты в Крыму и Севастополе в сентябре 2024

Крым по душе известным артистам. На полуострове можно и денег заработать, и отдохнуть на берегу моря. КП-Крым расскажет, кто из звезд даст концерты в Крыму и Севастополе в сентябре 2024.
Ведь кто-то из исполнителей любит приезжать на полуостров зимой, весной или летом, а кто-то осенью во время благодатного бархатного сезона. Даже временно не работающий аэропорт не отпугнул звездных гастролеров от концертных залов Крыма и Севастополя.
Концерты в Крыму и Севастополе в сентябре 2024: Елена Ваенга
Обладательница нескольких «Золотых граммофонов», премий Муз-ТВ, «Шансон года» Елена Ваенга пробудет на полуострове несколько дней. Востребованная певица, которая исполняет песни на свои стихи и музыку в жанре шансон, романс, охватит своим творчеством практически весь полуостров. В Феодосии она выступит 16 сентября, в Ялте 17 сентября, в Керчи 19 сентября, в Севастополе 20 сентября, в Симферополе 21 сентября. Причем в столице Крыма она даст два концерта.
Концерты в Крыму и Севастополе в сентябре 2024: Игорь Маменко
Игорь Маменко — юморист, мастер смешных перевоплощений. «Человек-анекдот» — так прозвали актеры за талант мастерски рассказывать смешные истории, будет колесить по всему полуострову, как бременский музыкант.
Новую программу «Смехотерапия» можно будет увидеть в Симферополе 15 сентября, Керчи 16 сентября, Севастополе 17 сентября, Феодосии 18 сентября, Ялте 19 сентября и Евпатории 20.
Концерты в Крыму и Севастополе в сентябре 2024: три дивы и иеромонах Фотий
Высокое искусство жителям полуострова тоже не чуждо. Органный концерт «Три дивы» познакомит любителей классики с творчеством Эльноры Гросс (орган), Екатерины Нагорной (скрипка) и Анастасии Гончаровой (фортепиано). Их поддержит иеромонах Фотий.
На концерте прозвучат произведения мировых классиков, такие как «Аве Мария», «Фонтану Бахчисарайского дворца» и «Я ехал к вам».
«Три дивы» выступят в Керчи 24 сентября, Феодосии — 25 сентября, Евпатории — 26 сентября, Севастополе — 27 сентября, Ялте — 28 сентября и Симферополе — 29 сентября.
Концерты в Крыму и Севастополе в сентябре 2024: «Шансон парад»
В концертной программе «Шансон парад» выступит целая команда артистов, в том числе Рада Рай, Михаил Шелег, Ирина Шведова и Владимир Асмолов.
Концерты пройдут в Феодосии 27 сентября, в Севастополе — 28 сентября, в Керчи — 29 сентября, в Евпатории — 1 октября и в Симферополе — 2 октября.
Концерты в Крыму и Севастополе в сентябре 2024: Сергей Маврин
Любители рока могут побаловать себя встречей с музыкантом Сергеем Мавриным.
Экс-участник групп «Черный кофе», «Металлаккорд», «Ария», «Кипелов» подготовил для своих фанатов инструментальную программу «Странное танго». В Симферополе он будет выступать 27 сентября, а в Севастополе — 28 сентября.
Стоит отметить, что цены на выступления артистов в Крыму и Севастополе в сентябре 2024 колеблются от 1200 до 8000 рублей.