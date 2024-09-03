Стало известно, кто из звезд даст концерты в Крыму и Севастополе в сентябре 2024

Обладательница нескольких «Золотых граммофонов», премий Муз-ТВ, «Шансон года» Елена Ваенга пробудет на полуострове несколько дней. Востребованная певица, которая исполняет песни на свои стихи и музыку в жанре шансон, романс, охватит своим творчеством практически весь полуостров. В Феодосии она выступит 16 сентября, в Ялте 17 сентября, в Керчи 19 сентября, в Севастополе 20 сентября, в Симферополе 21 сентября. Причем в столице Крыма она даст два концерта.