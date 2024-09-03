В Новосибирске хотят создать новые правила для электросамокатов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев вновь обратил внимание на высокую аварийность электросамокатов и поручил чиновникам принять соответствующие меры.
— Сезон электросамокатов заканчивается. Профильному департаменту ставлю задачу изучить опыт других субъектов и разработать технический регламент совместно с ГИБДД, — заявил Максим Кудрявцев на оперативном совещании в мэрии города.
Как сообщала КП-Новосибирск, Госавтоинспекция Новосибирска продолжает фиксировать значительное увеличение количества аварий с участием электросамокатов на территории областного центра.
— Начиная с апреля, когда в Новосибирске стартовал сезон электросамокатов, зафиксировано 73 соответствующих происшествия, — уточнили в ведомстве.
Количество пострадавших больше — 77 человек. Возможно, это связано с тем, что иногда новосибирцы катаются на самокатах по двое. 26 человек из числа пострадавших являются несовершеннолетними.