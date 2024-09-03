Это вам не Карлсруэ. Что мешает соединить трамвай и железную дорогу в Петербурге

Сам по себе «трамтрейн» — это, конечно, не экспромт главы города. Его обсуждали еще в нулевых, когда планировали систему транспортного обеспечения так и не построенного «Охта Центра». Да и позже идея договориться с железнодорожниками, чтобы они впустили специально приспособленный трамвай на свои рельсы, звучала в интервью экспертов регулярно.



Памятуя, с какими проблемами столкнулось совместное использование даже просто разных трамвайных сетей («Чижика» и городской в Красногвардейском районе), «Фонтанка» поговорила с исполнительным директором МАП ГЭТ в Санкт-Петербурге Владимиром Федоровым: в 2011 году, будучи сотрудником «Горэлектротранса», он имел отношение к обсуждению идеи «трамтрейна». Она звучала на совещаниях в Смольном, и, по его словам, не поддержали ее железнодорожники.



«Тогда обсуждалась возможность запуска трамвайных поездов от Лахты до Сестрорецка. Частота движения электричек тогда совершенно не удовлетворяла транспортному спросу. Это было связано, прежде всего, с ограничениями, накладываемыми для однопутных участков железной дороги с разъездами. Требования безопасности движения приводили к потерям времени при скрещении поездов на разъездах, — вспоминает он. — Поездка становилась очень долгой. Приморское шоссе было забито разного рода маршрутками и автобусами. Пассажиропоток был — оставалось его подхватить. Именно лёгкий рельсовый транспорт виделся альтернативой. Тем более что в мире были подобные примеры».



При этом грузовое движение на этом участке тогда сводилось к десятку вагонов в районе Чёрной речки, рассказывает эксперт. Но Октябрьская железная дорога разработку стандартов для совместного движения с трамваем не поддержала. Тогда возникла идея закрыть там движение поездов, а в полосе отвода железной дороги проложить двупутную трамвайную ветку.



«На это железнодорожники ответили, что готовы реконструировать СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивают регулирование и безопасность для движения поездов. — Прим. ред.) и выдать бо́льшую пропускную возможность для электричек, — говорит Владимир Федоров. — В итоге Петербург так и не стал родиной своего рода нового вида транспорта. Тяжёлые электрички так и продолжили медленно ездить даже без единого пересадочного тарифа с остальным транспортом, неудобными пересадками и большими интервалами. Всё, что удалось сделать на этой ветке, — начать строительство нового остановочного пункта у Лахта Центра. Про реконструкцию СЦБ на этом участке так ничего и не слышно».