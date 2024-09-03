Калининградцы пожаловались в мэрию на часовое ожидание автобуса на улице Тихорецкой

В Калининграде 3 сентября утром целый час горожане ждали автобус № 5 на улице Тихорецкой. Остановка была переполнена пассажирами, желающими уехать. Это горожан справедливо возмутило, очевидцы написали в соцсети мэрии. Отметили при этом, что никаких автобусов в Центральный район не было больше 20 минут. «пятерочку» так не дождались.
Как прокомментировали в городской администрации, сославшись на проведенную проверку, 3 сентября автобусы № 5 действительно проследовали через Тихорецкую в 07:08 и 08:02.
«Невыполнение утренних рейсов произошло из-за неполного выпуска автобусов на линию. По итогам работы за сентябрь за нарушения расписания движения перевозчика привлекут к ответственности в соответствии с заключенным контрактом», — говорится в сообщении представителей мэрии.
При этом расчетное время следования автобусов маршрута № 5 через ул. Тихорецкую по рабочим дням: 07:07, 07:26, 07:44, 08:03.