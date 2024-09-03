Калининградцы пожаловались в мэрию на часовое ожидание автобуса на улице Тихорецкой

В Калининграде 3 сентября утром целый час горожане ждали автобус № 5 на улице Тихорецкой. Остановка была переполнена пассажирами, желающими уехать. Это горожан справедливо возмутило, очевидцы написали в соцсети мэрии. Отметили при этом, что никаких автобусов в Центральный район не было больше 20 минут. «пятерочку» так не дождались.