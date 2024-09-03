Волгодонские атомщики прошли процедуру проверки на экологическую безопасность

— Сегодня наш центр оснащен современными аналитическими приборами и техникой. Мы постоянно внедряем в свою работу самые передовые методы и приборы контроля, позволяющие сократить время на проведение исследований и повысить их качество. В сочетании с квалификацией и опытом специалистов это позволяет достичь высокой точности выполнения анализов, — пояснила начальник ОООС Ростовской АЭС Ольга Горская.