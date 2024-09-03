Волгодонские атомщики прошли процедуру проверки на экологическую безопасность

На Ростовской АЭС подтвержден аттестат аккредитации для Эколого-аналитического центра отдела охраны окружающей среды. Также расширена действующая область аккредитации на новые методы исследований.
В рамках процедуры была выполнена проверка документов и деятельности лабораторий, проверялись такие показатели, как корректность и полнота выполнения измерений, точность результатов анализов, изучались квалификация и опыт персонала центра.
По результатам проверки было установлено, что атомная станция соответствует требованиям критериев аккредитации и требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025−2019.
— Сегодня наш центр оснащен современными аналитическими приборами и техникой. Мы постоянно внедряем в свою работу самые передовые методы и приборы контроля, позволяющие сократить время на проведение исследований и повысить их качество. В сочетании с квалификацией и опытом специалистов это позволяет достичь высокой точности выполнения анализов, — пояснила начальник ОООС Ростовской АЭС Ольга Горская.
Стоит отметить, что процедуру подтверждения компетентности подразделения атомной отрасли проходят регулярно. Следующая проверка соответствия всем требованиям назначена на декабрь 2025 года.
НАША СПРАВКА.
Реализация нацпроекта «Экология» началась в 2018 году. Госкорпорация «Росатом» в рамках этого проекта занимается расчисткой водных объектов и оздоровлением водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон в Ростовской области. При этом обеспечение выработки электроэнергии с соблюдением всех норм экологической безопасности является одной из приоритетных задач электроэнергетического дивизиона корпорации.