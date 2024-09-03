В Башкирии упрощают жеребьевку для охотников

Нововведение предлагает цифровизировать процесс жеребьевки. Сейчас для выделения разрешений изготавливают около 11 тысяч жребиев — распечатанных и скрученных вручную номеров заявлений на бумаге. К сортировке заявлений и изготовлению жребиев привлекаются специалисты министерства природопользования и экологии, работники подведомственных учреждений, студенты. Специально созданной комиссией проводится более 70 жеребьевочных процедур. Организационные мероприятия занимают около трех недель. Изготовленные жребии второй раз в процедурах не используются. На проведение двух этапов жеребьевки уходит около восьми часов.