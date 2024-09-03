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Электричка Самара — Курумоч изменит расписание 5 сентября

На участке от Толевой до железнодорожного вокзала Самары отменят электричку 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 5 сентября, изменится расписание электрички Самара — Курумоч. Это связано с ремонтными работами, объяснила пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании. Поезд, который обычно выезжает из Курумоча в 13.36, отправится в 14.23, а в Самаре будет в 15.49.

— Поезд № 6308/6307 Курумоч (отправление в 15.15) — Самара (прибытие в 16.39) устанавливается сообщением Курумоч (отправление в15.28) — Толевая, — сообщили в СамППК и уточнили, что на конечную станцию эта электричка приедет в 16.40, а до железнодорожного вокзала не доедет.

Также отменят движение на участке от железнодорожного вокзала до Толевой для электрички, которая обычно выезжает из Самары в 16.51. Вместо этого она отправится с Толевой в 17.01, а в Курумоч прибудет по расписанию — в 18.16.