К Уфе присоединят новую территорию

Поселок Керамика был построен в 1955 году для сотрудников Уфимского моторостроительного завода. Сейчас он относится к Тугаевскому сельсовету Благовещенского района и не имеет какого-либо административно-территориального статуса, что и стало причиной инициативы по включению данного населенного пункта в состав Уфы.