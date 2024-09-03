К Уфе присоединят новую территорию

Данное решение опубликовано на сайте городского совета.
Администрация города должна до 6 сентября 2024 года подготовить документы, необходимые для обращения в Государственное Собрание — Курултай РБ с законодательной инициативой об изменении границ муниципалитета.
Финансирование мероприятий, связанных с изменением границ Уфы, возьмет на себя городской бюджет.
Поселок Керамика был построен в 1955 году для сотрудников Уфимского моторостроительного завода. Сейчас он относится к Тугаевскому сельсовету Благовещенского района и не имеет какого-либо административно-территориального статуса, что и стало причиной инициативы по включению данного населенного пункта в состав Уфы.
Ранее сообщалось, что в Уфе принят новый Генплан развития города до 2042 года.