В воронежских школах меняется программа

Есть также отличная новость для малокомплектных школ: им больше не грозит закрытие, так как они стали самостоятельной частью более крупных — опорных школ и получили статус «спутников». Опорные школы поделятся со «спутниками» педагогами и необходимым оборудованием. Например, если в «спутнике» нет учителя химии, то он может сам приехать на занятия, провести урок дистанционно либо учеников отвезут на урок в опорную школу, которая должна находиться не более чем в 30 километрах.