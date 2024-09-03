В воронежских школах меняется программа

Вместо ОБЖ отныне вводится предмет «Основы безопасности и защита Родины», а ученики начальных и средних классов сядут за уроки труда, на которых научатся не только готовить и шить, но также конструировать, заниматься компьютерной графикой и робототехникой.
Какие ещё новшества ожидают воронежских школьников, выяснял «АиФ-Воронеж».
Гаджет — в сумку.
В рамках «Основы безопасности и защита Родины» для старшеклассников планируют ввести практические занятия по медицинской, тактической, технической и огневой подготовке. Для этого учителя прошли повышение квалификации, а в школах появилось новое оборудование. Также вводится внеурочный предмет «Семьеведение», на котором педагоги будут говорить с учащимися «о важном», формируя позитивное отношение к созданию семьи. Проект «Футбол в школе» по привлечению детей и подростков в самый популярный в мире спорт расширят: он охватит 83 учебных заведения нашего региона.
Кстати, гаджеты приносить в школу по-прежнему можно, но пользоваться на уроках мобильными телефонами и умными часами с SIM-картой теперь запрещено законом. Ожидается, что этот запрет позволит детям полностью сосредоточиться на учёбе, не отвлекаясь на посторонние предметы.
А ещё у учителя стало больше прав. С нового учебного года педагоги смогут официально делать замечания ученикам. Согласно закону «Об образовании», школы получили возможность устанавливать свои правила поведения и требования к дисциплине во время уроков. Более того, учителя смогут делать запросы на применение дисциплинарных взысканий к хулиганам, а администрация школы обязана будет их рассмотреть.
Вас не закроют.
В первый учебный день в регионе заработали две новых школы: на улице Домостроителей в Воронеже и в селе Чертовицы Рамонского района.
Есть также отличная новость для малокомплектных школ: им больше не грозит закрытие, так как они стали самостоятельной частью более крупных — опорных школ и получили статус «спутников». Опорные школы поделятся со «спутниками» педагогами и необходимым оборудованием. Например, если в «спутнике» нет учителя химии, то он может сам приехать на занятия, провести урок дистанционно либо учеников отвезут на урок в опорную школу, которая должна находиться не более чем в 30 километрах.
В статусе опорных новый учебный год начали 114 образовательных учреждений, а всего к 2030 году таких центров образовательных округов с единой моделью управления будет около 140. По замыслу Минобразования, подобная система обеспечит доступность качественного получения знаний даже для тех ребят, которые живут в отдалённых деревнях и сёлах.
«Малокомплектная школа как адрес проведения занятий и адрес деятельности организации остаётся на месте. Мы вводим такое понятие, как “мобильный педагог”. Это формат, когда учитель, работая в одной школе, проводит уроки по своей дисциплине и в другой, если там не хватает педагога данного профиля. Есть также формат дистанционного обучения, либо подвоза обучающихся из одной образовательной организации в другую. Выбор формы взаимодействия определят на местах, исходя из задач и потребностей, — прокомментировал новшество директор центра сопровождения проектов в системе образования ВИРО им. Бунакова Евгений Похващев.
«Наша приоритетная задача обеспечить каждому ребёнку доступное качественное образование, а каждому педагогу — занятость с достойной оплатой труда», — пояснил цель реформы ректор Воронежского института развития образования Александр Митрофанов.
Возрастной состав воронежских школьников.
- 41,5% — ученики начальных классов.
- 51% — учащиеся 5−9 классов.
- 7,5% — старшеклассники.
По данным Воронежстат.