«Просили усыпить, но у него был шанс»: В Ростовской области выжил кот с двумя пулями в мозге

— На днях к нам попал щенок породы борзой с парализованными задними лапками. Видно было, что малыша избили. Его привез на осмотр хозяин. Поняв, что поднять собаку на ноги долго и дорого, попросил усыпить. Забрала щенка к себе и назвала Ветер, потому что до травмы он активно бегал, не мог усидеть не месте. И уже продумала конструкцию, как ему встать на лапы. Он их чувствует, и шанс вернуть подвижность есть.