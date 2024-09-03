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«Просили усыпить, но у него был шанс»: В Ростовской области выжил кот с двумя пулями в мозге

В Ростовской области ветеринары спасают кота, которому две пули попали в мозг.
Источник: Комсомольская правда

Вася, обычный уличный кот пяти — шести лет из Цимлянска Ростовской области, получил новую кличку Пуля из-за удивительной судьбы. Как его ни пытались извести живодеры, усатый выжил, несмотря ни на что, даже с двумя пулями в мозге.

ПРИВЕЗЛИ УСЫПИТЬ, ЧТОБЫ НЕ МУЧИЛСЯ.

— Жители нашли котика в лесопосадке. У него была сильно повреждена мордочка. Люди привезли животное в Волгодонск с просьбой усыпить, чтобы больше не мучилось. Но, если у кота есть шанс, даже самый маленький, то надо его лечить, — рассказала зооволонтер Виктория Никитина из Волгодонска.

Пациенту укололи антибиотик и промыли носовые пазухи. А после Васю отвезли в ветклинику на рентген и ахнули.

— На снимке увидели пулю от травматического оружия. Она вошла в нос и застряла за ушком. А на повторном снимке увидели вторую пулю в позвонке в шейном отделе, где проходит спинной мозг.

Вася-Пуля стойко переносит все болезненные лечебные процедуры. Личный архив героя публикации

Удивительно, что для таких травм пострадавший чувствует себя еще неплохо.

— У него есть аппетит. Он очень ласковый, все процедуры переносит прекрасно. Даже для рентгена котика не пришлось вводить его в медикаментозный сон. Понимает парень, что ему помогают.

СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ И ПОДОЗРЕНИЕ НА РАК.

Впереди у пушистого больного — операция по извлечению пули в Ростове. Ветврачи в донской столице, несмотря на кличку Вася, так и прозвали пациента — Пулей.

— Доставать будут только одну — ту, что застряла в головном мозге. Та, что угодила в шейный позвонок, закапсулировалась, поэтому опасности не представляет. Операция сложная, кота будут оперировать сразу несколько специалистов. Нужно вычистить носовую пазуху, которая воспаляется, и убрать осколки пули в носу и за ушком. Учитывая неплохое состояние котика, шансы на благополучный исход высоки.

Теперь коту предстоит обследование перед операцией. Роман ИГНАТЬЕВ

Операция должна была пройти еще в воскресенье, но ветврачи ее отложили.

— В носовой перегородке оказалась очень рыхлая ткань, и это насторожило специалистов. Это похоже на опухоль, но может быть и последствием ранения. В любом случае котика обследуют, чтобы исключить возможные проблемы.

Пока Вася-Пуля живет в приюте «Забытые сердца», где часто выхаживают животных после тяжелых травм. Волонтеры надеются, что даже для этого бедняги с разбитой мордочкой, но ласковым сердечком, найдутся хозяева.

ПАРАЛИЗОВАЛО ЗАДНИЕ ЛАПКИ.

К сожалению, животных пострадавших от руки человека, Виктория встречает слишком часто.

— На днях к нам попал щенок породы борзой с парализованными задними лапками. Видно было, что малыша избили. Его привез на осмотр хозяин. Поняв, что поднять собаку на ноги долго и дорого, попросил усыпить. Забрала щенка к себе и назвала Ветер, потому что до травмы он активно бегал, не мог усидеть не месте. И уже продумала конструкцию, как ему встать на лапы. Он их чувствует, и шанс вернуть подвижность есть.

У щенка Ветра есть шансы встать на лапы. Личный архив героя публикации

И таких усатых и хвостатых пациентов у Виктории десятки. Кого-то мучают живодеры, а дикие животные попадают к ней после нападения хищников, драк с сородичами или даже столкновения с высоковольтными электропроводами. Доброволец старается спасти всех, чтобы выпустить обратно в среду обитания, а искалеченных оставляет у себя или находит им новый дом.