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В Омске осуждены заместитель директора и коммерческий директор за взяточничество

Деньги от взятки конфискованы в пользу государства.

Источник: Комсомольская правда

Суд Омской области рассмотрел дело о взятках и вынес приговор. Заместитель директора УФПС Омской области, 43-летняя Елена Волохина, получила взятку в 247 600 рублей. Ее ей дал 56-летний коммерческий директор Александр Артюхов. Он действовал в интересах бизнеса, который поставлял продукты в почтовые отделения.

Оба признали частичную вину. Суд назначил Волохиной штраф в 1 миллион рублей и запретил занимать должности, связанные с властью, на три года. Артюхов получил штраф в 500 тысяч рублей за дачу взятки.

«По результатам апелляционного рассмотрения уголовного дела квалификация действий осужденных, вид и мера уголовного наказания оставлены без изменения, предмет взятки конфискован в доход государства», — сообщила пресс-служба судов Омской области.