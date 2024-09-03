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Удар молнии в ЛЭП обесточил часть домов в Нахичевани и Александровке в Ростове

Жители Ростова-на-Дону сообщили об отключении электричества после удара молнии в ЛЭП.
Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью в Нахичевани Ростова-на-Дону молния ударила в ЛЭП, после чего часть района осталась без электричества. Также отключения произошли в домах у некоторых жителей Александровки, об этом сообщили в социальных сетях.

Одни местные жители подтвердили ситуацию в комментариях, другие, наоборот, отметили, что у них свет не выключался. При этом все сошлись во мнении, что ночью на донскую столицу обрушилась настоящая стихия.

К слову, об отключениях около 3 ночи также сообщали в АО «Донэнерго». Энергетики ничего не писали о молнии, но зафиксировали «технологическое нарушение в сети». Электричества частично не было на 13-й, 17-й, 19-й, 21-й, 23-й, 25-й, 27-й, 28-й, 30-й и 35-й линиях, а также на проспекте 40 лет Победы, Солидарности, Детской, в переулке Норильском.

Напомним, ранее жителей Ростовской области предупредили о возможности грозовых ливней с ветром до 20−23 м/с со 2 по 4 сентября.