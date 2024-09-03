Удар молнии в ЛЭП обесточил часть домов в Нахичевани и Александровке в Ростове

К слову, об отключениях около 3 ночи также сообщали в АО «Донэнерго». Энергетики ничего не писали о молнии, но зафиксировали «технологическое нарушение в сети». Электричества частично не было на 13-й, 17-й, 19-й, 21-й, 23-й, 25-й, 27-й, 28-й, 30-й и 35-й линиях, а также на проспекте 40 лет Победы, Солидарности, Детской, в переулке Норильском.