Новый детский сад на 145 мест открылся в деревне Усть-Куда

В деревне Усть-Куда Иркутского района открылся новый детский сад на 145 мест. Он был возведен по нацпроекту «Демография» еще в 2023 году, но лицензию дошкольное учреждение получило только в этом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, в детсаду будут работать две младшие и подготовительные группы и по одной старшей и средней.
— Новый садик оснащен всем необходимым оборудованием для комфортного пребывания детей и качественного образовательного процесса. Уверен, что это учреждение станет украшением Иркутского района, — сказал министр строительства региона Александр Галкин.
В каждой из возрастной групп предусмотрены свои раздевалки, спальни, столовые, уборные и игровые. Также в детсаду обустроили прачечную, спортзал и музыкальный класс, а также пищеблок и медкабинет.
Что касается ремонтных работ, то они полностью завершились. Была проведена отделка, поставлена техника для кухни, мебель. Во дворе появились новые детские площадки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске после капремонта открылся второй корпус школы № 37.