Новый детский сад на 145 мест открылся в деревне Усть-Куда

В деревне Усть-Куда Иркутского района открылся новый детский сад на 145 мест. Он был возведен по нацпроекту «Демография» еще в 2023 году, но лицензию дошкольное учреждение получило только в этом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, в детсаду будут работать две младшие и подготовительные группы и по одной старшей и средней.