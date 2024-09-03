В Татарстан придет похолодание до плюс двух градусов

По прогнозу Гидрометцентру Татарстана, в республику в ближайшие дни придет похолодание. Ночью 4 сентября ожидается небольшой дождь, температура будет в пределах 6−11 градусов тепла. Днем без значительных осадков, столбики покажут от +14 до +19 градусов. Порывы ветра будут до 14 метров в секунду.
В пятницу, 5 сентября, прогнозируется переменная облачность. В ночные часы будет от +4 до +9 градусов, в дневные — от +15 до +20 градусов. Скорость ветра составит 4−9 метра в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
В конце недели, 6 сентября, существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью температура составит от +2 до +7 градусов, на западе до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +23 градусов.