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Жителей Ростова-на-Дону ожидают магнитные бури в сентябре

В сентябре в Ростове-на-Дону ожидаются магнитные бури уровня G1.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре 2024 года в Ростове-на-Дону ожидается магнитные бури уровня G1 с Кр-индексом 5. Об этом можно судить по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Судя по расчетам специалистов, геомагнитный фон будет спокойным в течение всего месяца, возмущения возможны лишь с 26 по 28 сентября. Причем именно магнитные бури прогнозируются только 26 и 27 числа.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) обычно означает уровень влияния геомагнитной активности, а Кр-индекс — уровень самих возмущений. Таким образом, изменения уровня G1 с Кр-индексом 5 можно назвать слабой магнитной бурей, ни о каких мощных воздействиях речи не идет.

К слову, метеозависимые люди часто страдают от перепадов в магнитосфере, даже незначительных. В такие периоды специалисты советуют избегать стрессов и больше отдыхать.