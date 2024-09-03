Жителей Ростова-на-Дону ожидают магнитные бури в сентябре

В сентябре 2024 года в Ростове-на-Дону ожидается магнитные бури уровня G1 с Кр-индексом 5. Об этом можно судить по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Судя по расчетам специалистов, геомагнитный фон будет спокойным в течение всего месяца, возмущения возможны лишь с 26 по 28 сентября. Причем именно магнитные бури прогнозируются только 26 и 27 числа.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) обычно означает уровень влияния геомагнитной активности, а Кр-индекс — уровень самих возмущений. Таким образом, изменения уровня G1 с Кр-индексом 5 можно назвать слабой магнитной бурей, ни о каких мощных воздействиях речи не идет.
К слову, метеозависимые люди часто страдают от перепадов в магнитосфере, даже незначительных. В такие периоды специалисты советуют избегать стрессов и больше отдыхать.