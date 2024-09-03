Политолог Данилин назвал визит Путина в Монголию событием высочайшего уровня

Хороший урок, кстати, для всех соседей — в том числе и для наследников Микадо, которые с упорством, достойным лучшего применения, разрушают все хорошее, что было создано в российско-японских взаимоотношениях за последние 35 лет. Да и всему миру неплохое напоминание о том, что на самом деле тогда происходило, какие ставки были на кону, и что борьба тогда шла с нацизмом по всему миру, а не только в Европе.