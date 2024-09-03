«Принял решение отстаивать русский мир»: о жизни и службе погибшего на СВО Героя России из Бурятии Виталия Сукуева

Полковник Виталий Сукуев — прославленный уроженец Бурятии. Он отдал военной службе 24 года, прошел не одну горячую точку, был удостоен множества наград. Самая высокая из них — звание Героя России. Увы, посмертно. Виталий проявил мужество и героизм во время проведения специальной военной операции на Донбассе. Командир погиб в сентябре 2022 года при выполнении задач на Херсонском направлении. О судьбе офицера, его подвигах и отношении к службе КП-Иркутск рассказала его супруга Юлия Сукуева.
Виталий Сукуев родился в небольшом селе Нижний Бургалтай Джидинского района Бурятии. О том, почему он решил стать профессиональным военнослужащим, Юлия знает только из его рассказов, так как тогда они еще не были знакомы. Еще в юные годы сибиряк стал свидетелем того, как со срочной службы вернулся его старший друг. Тот принимал участие в чеченской кампании.
— Друг получил серьезное ранение, остался инвалидом. Это очень сильно сломало его дух, он не смог справиться с новыми реалиями и покончил собой, — рассказывает 39-летняя жена героя, Юлия Сукуева. — Это произвело на него сильное впечатление. Виталий решил, что станет военным, чтобы отомстить за друга…
Молодой человек начал активную подготовку к срочной службе: устраивал пробежки по утрам, подтягивался на турнике. Виталию очень повезло с командирами. Они вдохновляли его, мотивировали. Там он и понял, что армия — это его призвание.
Сибиряк служил в воздушно-десантных войсках, не раз бывал в «горячих точках». Это Северный Кавказ, Грузия, Сирия. Виталий преданно и ответственно относился к своим обязанностям.
Дома военного ждал надежный тыл — близкие, которые всегда верили и поддерживали его успехи. История семьи Сукуевых началась в 2014 году, когда Виталий заприметил будущую супругу в социальных сетях. Юлия на тот момент занималась сетевым маркетингом и, сибиряк, написал ей о том, что также хочет попробовать себя в этой сфере. Но как выяснилось позже, это был лишь просто повод.
— На самом деле Виталий увидел меня на фотографиях наших общих знакомых. И у него возник настоящий план как добиться моего сердца. Между нами завязалось общение в соцсетях. Он также посещал наши мероприятия в офисе.
После рабочих встреч Виталий и Юлия проводили время в кафе, в кино и на прогулках. Узнавали друг друга ближе. Сибиряк был старше своей избранницы на шесть лет. Но сразу произвел на нее приятное впечатление. На тот момент Виталий находился в разводе, у него был сын школьного возраста.
Постепенно между ними возникли романтические отношения. Первые два года паре пришлось жить раздельно, ведь на тот момент Виталий продолжал службу на Северном Кавказе.
В 2017 влюбленные поженились, у них появилась дочь. А когда девочке исполнилось шесть месяцев, молодая семья перебралась в Краснодарский край, куда Виталия перевели на службу. В конце 2020 года Сукуевы праздновали еще одно пополнение — рождение сына.
Также купили дом и занимались его обустройством. Это было давней мечтой супругов.
Ездили в путешествия. Юлия признается, что семья была за ним как за каменной стеной.
Помимо службы, заботах о детях и хозяйстве, Виталий увлекался альпинизмом и старался приобщить к этому виду спорта и близких. Еще находясь на службе на Северном Кавказе, мужчина несколько раз совершал восхождение на Эльбрус.
Виталий Сукуев находился на СВО с самого ее начала. Еще за несколько месяцев, в ноябре 2021 года, военнослужащий отправился на длительные учения в Крым.
— Через несколько месяцев я узнала, что из-за семейных обстоятельств мне необходимо с детьми поехать в Бурятию. И сложилось ощущение, что Виталий даже будто рад этому. Говорил, что ему будет спокойнее, если мы будем на родине. Словно что-то чувствовал…
20 февраля Виталий смог ненадолго выбраться домой с учений, чтобы проводить семью в аэропорт. Это был последний раз, когда они виделись. Через несколько дней Юлия узнала, что Россия начала проведение специальной военной операции на Донбассе.
В апреле 2022 года Виталия Сукуева назначили командиром десантно-штурмового полка. Бойцы ценили и уважали его за боевой опыт и отношение, а сам офицер берег и нес ответственность за каждого из своих подчиненных.
Сукуев лично отправлялся в разведку. Если полку не хватало какой-либо информации, он мог отправиться на вылазку и привезти с собой одного-двух военнопленных. Мужчина не ходил в отпуск, а старался дать возможность отдохнуть своим бойцам. Поддерживал и их моральных дух. Также командир всегда отмечал тех, кто отличился в бою или проявил себя, добивался, чтобы их обязательно представили к наградам.
— Если и были какие-то проблемы, то муж о них не замалчивал, а действительно пытался решать. Был настоящим отцом-командиром. Он почти без потерь возвращался с боевых заданий. Я знала, что бойцы ВСУ объявляли вознаграждение за голову моего мужа. Ведь благодаря своему профессионализму, он нес для них опасность. Также Виталий вел дневник, находясь в зоне СВО. Прямо в телефоне. Излагал в него свои мысли и переживания. Благодаря этим заметкам, я будто по-новому открыла для себя мужа после его смерти…
В одной и таких заметок, Виталий Сукуев рассуждал о службе и воинском долге.
"Я принял решение отстаивать русский мир. Хотя звучит это комично, потому как сам азиат с узкими глазами. Но духа русского во мне хватает! Были ребята, которые говорили мне:
«Зачем тебе это нужно? Погибнешь ни за что, а через пару лет никто и не вспомнит». Бывает, говорю себе на досуге после какого-то замеса, когда анализирую бой: «Виталий, хватит!». Но проходит пара дней, а то и раньше, и все по новой. Снова в бой. Это моя жизнь!", — писал офицер.
Виталий Сукуев погиб 28 сентября 2022 года. Командир вместе с подчиненными находился на позиции на Херсонском направлении. Неожиданно начался обстрел. Российские военнослужащие попытались уйти от прилетов. Но не удалось. Автомобиль, в котором находился сибиряк подорвался на противотанковой мине. От полученных многочисленных ранений он скончался на месте.
Офицера похоронили в родном селе в Бурятии, так как после завершения службы он всегда хотел вернуться в места своего детства и юности. Полковника посмертно удостоили звания Героя России.
— Как рассказали сослуживцы, за 24 года службы муж был четырежды представлен к этой почетной награде. Но получить ее тогда по каким-то обстоятельствам так и не удалось. А Виталию, думаю, было просто неудобно об этом спрашивать. Возможно, есть и другие достижения. Многие сведения о его службе находятся под грифом «секретность».
Имя Виталия Сукуева увековечено на Эльбрусе. В 2023 году друзья и сослуживцы выдающегося командира из Бурятии совершили восхождение на вершину и установили там памятную табличку с его портретом и подписью: «С любых высот в любое пекло».
Скоро будет уже два года, как нет офицера, но подчиненные часто навещают его семью, чтобы выразить дань уважения и слова благодарности.