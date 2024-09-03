«Принял решение отстаивать русский мир»: о жизни и службе погибшего на СВО Героя России из Бурятии Виталия Сукуева

— Если и были какие-то проблемы, то муж о них не замалчивал, а действительно пытался решать. Был настоящим отцом-командиром. Он почти без потерь возвращался с боевых заданий. Я знала, что бойцы ВСУ объявляли вознаграждение за голову моего мужа. Ведь благодаря своему профессионализму, он нес для них опасность. Также Виталий вел дневник, находясь в зоне СВО. Прямо в телефоне. Излагал в него свои мысли и переживания. Благодаря этим заметкам, я будто по-новому открыла для себя мужа после его смерти…