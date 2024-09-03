Жители Хилокского микрорайона потребовали вернуть места торговли садоводам

Власти Новосибирска не первый год борются с нелегальной торговлей на Хилокском рынке. За последние несколько месяцев здесь были ликвидированы несколько нелегальных мигрантских кафе и торговых точек.
2 сентября в СМИ прогремела история о том, что 300 искусственных цветов и «Газель» изъяли в ходе рейда на улице Хилокской, 11/1 (возле кафе «Тан-Баран»).
Местные жители сначала радовались, но потом начали роптать: а не перегибают ли палку контролирующие органы. Ведь на сегодняшний день на улицах Хилокского не осталось ни киосков с газетами, мороженым и сигаретами, ни бабушек с картошечкой-морковочкой, которые, продавая нехитрые дары своих дачных участков, зарабатывали себе прибавку к пенсии, а горожанам давали возможность поесть свежих овощей, выращенных на сибирской земле, а не привезенных из Азии.
— Наши нам не мешали. Ни антисанитарии, ни баранов, ни кишков, ни скандалов, ни драк массовых, побоев, ничего не было. Они встали, отторговали чуть-чуть, убрали за собой и ушли, — приводит слова одной из активисток района издание «Om1- Новосибирск».
Однако в ходе рейдов под раздачу попадают и «наши» и «не наши». Жители Хилокского горой стоят за пенсионерку бабу Галю, которая торговала рядом с кафе «Тан-Баран» и вместе с нелегальными мигрантами загремела в полицию.
— Она учительница физкультуры. Проработала много лет в школе. Сейчас на пенсии. Как-то ей же надо заработать, — рассказывает активистка Жанна Олейникова. — Пенсии маленькие, сами понимаете.
Тем не менее, власти стоят на своем — никакой уличной торговли на Хилокском больше не будет.
Местные жители, в свою очередь, надеются, что власти все-таки найдут компромиссное решение, которое позволит пенсионерам легально торговать, не создавая при этом проблем для окружающих.