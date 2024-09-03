Жители Хилокского микрорайона потребовали вернуть места торговли садоводам

Местные жители сначала радовались, но потом начали роптать: а не перегибают ли палку контролирующие органы. Ведь на сегодняшний день на улицах Хилокского не осталось ни киосков с газетами, мороженым и сигаретами, ни бабушек с картошечкой-морковочкой, которые, продавая нехитрые дары своих дачных участков, зарабатывали себе прибавку к пенсии, а горожанам давали возможность поесть свежих овощей, выращенных на сибирской земле, а не привезенных из Азии.