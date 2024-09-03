На бульваре Веретено Кировского округа появится сцена для праздников

В Кировском округе начали устанавливать сцену на бульваре Веретено. Это стало возможным благодаря победе проектов в конкурсе муниципальных грантов.
Бульвар уже благоустраивался в 2021 и 2022 годах. Здесь установили 48 новых фонарей. Также обустроили две парковки общей площадью более 800 кв. м. Установили тротуары, лавочки и урны. Кроме того, сделали спортивную площадку с уличными тренажерами и пешеходный мостик.
«Бульвар Веретено после благоустройства сразу стал основным местом проведения всех праздничных мероприятий», — рассказала председатель КТОСа «Левобережный-9» Юлия Бартель. Поэтому в этом году решили построить стационарную сцену.
Работы по благоустройству продолжаются также в скверах на улицах Торговой и Суворова. Обустраиваются пешеходные зоны в 10 микрорайоне Левобережья и на бульваре Заречном. Всего в 2024 году планируют благоустроить 28 территорий округа и завершить работы до 1 октября.