На бульваре Веретено Кировского округа появится сцена для праздников

Бульвар уже благоустраивался в 2021 и 2022 годах. Здесь установили 48 новых фонарей. Также обустроили две парковки общей площадью более 800 кв. м. Установили тротуары, лавочки и урны. Кроме того, сделали спортивную площадку с уличными тренажерами и пешеходный мостик.