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Рэпер Кассета выпустил клип на песню «Голова»

Хип-хоп-артист Кассета представил видео на композицию «Голова» из своего майского релиза «Воздух вода огонь».

Источник: Звук

Хип-хоп-артист Кассета представил видео на композицию «Голова» из своего майского релиза «Воздух вода огонь».

Ролик продолжает серию стрит-работ музыканта, куда ранее вошли клипы на треки «Ринг ринг» и «Воздух вода огонь». В новинке Кассета отдает дань уважения уличному рэпу и английской электронной сцене. Бессюжетное видео снималось в Лондоне — на улицах и в метро.

Режиссер монтажа Глеб Кузнецов помог исполнителю передать идею «зыбкой реальности», в которой дома и улицы будто «плывут» в такт музыке. Рэпер также признался, что на концепцию ролика его вдохновила песня Praise The Lord (Da Shine) (2018) от A$AP Rocky и Skepta.

В августе Кассета поделился клипом на композицию «Раз два».