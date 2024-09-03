Рэпер Кассета выпустил клип на песню «Голова»

Режиссер монтажа Глеб Кузнецов помог исполнителю передать идею «зыбкой реальности», в которой дома и улицы будто «плывут» в такт музыке. Рэпер также признался, что на концепцию ролика его вдохновила песня Praise The Lord (Da Shine) (2018) от A$AP Rocky и Skepta.