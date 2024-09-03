Рэпер Кассета выпустил клип на песню «Голова»

Хип-хоп-артист Кассета представил видео на композицию «Голова» из своего майского релиза «Воздух вода огонь».
Ролик продолжает серию стрит-работ музыканта, куда ранее вошли клипы на треки «Ринг ринг» и «Воздух вода огонь». В новинке Кассета отдает дань уважения уличному рэпу и английской электронной сцене. Бессюжетное видео снималось в Лондоне — на улицах и в метро.
Режиссер монтажа Глеб Кузнецов помог исполнителю передать идею «зыбкой реальности», в которой дома и улицы будто «плывут» в такт музыке. Рэпер также признался, что на концепцию ролика его вдохновила песня Praise The Lord (Da Shine) (2018) от A$AP Rocky и Skepta.
В августе Кассета поделился клипом на композицию «Раз два».