В Казани снимают сериал по книге Мухаммета Магдеева «Человек уходит — песня остается»

«Произведения Мухаммета ага — это энциклопедия татарской жизни. Книга “Кеше китә — җыры кала” — энциклопедия до 60-х годов прошлого столетия. В этой истории сильные духом герои. Поднимаются довольно важные темы, их даже немного сложно выразить в формате кино. Мухаммет Магдеев — автор-философ, чего только стоят сюжетные линии в его произведениях! Это не просто сериал. Это также мера, которая вызовет интерес к татарской литературе, татарским книгам», — поделился Аминов.