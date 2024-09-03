Администрация ответила живущим без водопровода жителям Пермского края

Администрация Пермского округа ответила жителям деревни Кондратово, живущим без водопровода.
Речь идёт о проблемах с подачей воды в деревне Кондратово по соседству с Пермью. Как рассказали организации Народный фронт местные жители, в деревне не было организовано центральное водоснабжение, а колодцы пересохли и колонки были перекрыты в 2015 году. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что по информации прикамского ОНФ, в 2023 году суд обязал администрацию округа обеспечить для жителей водоснабжение. После выхода публикации на сайте perm.aif.ru, администрация Пермского округа рассказала о ситуации в деревне и сообщила, что водопровод для жителей Кондратово уже готов.
«Указанные улицы — бывшее СНТ “Надежда”. Для них построили водопровод, который окольцовывает весь квартал. На сегодняшний день жители могут обратиться в МУП “Энергоснабжение” на получение технических условий на подключение к сети водоснабжения. В ресурсоснабжающей организации на это утвержден специальный тариф», — сообщила администрация округа.
По данным муниципалитета, чтобы подать заявку на подключение к водопроводу необходимо заполнить бланк и направить необходимые документы в МУП «Энергоснабжение» через электронную почту. Подробную информацию администрация советует получить по телефону 233−93−74.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сейчас жители получают воду из цистерны, которая приезжает на один час раз в неделю. Жители поделились, что многие люди не могут унести большое количество воды. Оставшимся пермякам приходится растапливать снег и собирать дождевую воду.