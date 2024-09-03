Администрация ответила живущим без водопровода жителям Пермского края

Речь идёт о проблемах с подачей воды в деревне Кондратово по соседству с Пермью. Как рассказали организации Народный фронт местные жители, в деревне не было организовано центральное водоснабжение, а колодцы пересохли и колонки были перекрыты в 2015 году. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что по информации прикамского ОНФ, в 2023 году суд обязал администрацию округа обеспечить для жителей водоснабжение. После выхода публикации на сайте perm.aif.ru, администрация Пермского округа рассказала о ситуации в деревне и сообщила, что водопровод для жителей Кондратово уже готов.