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В Петербурге зацвели смертельно опасные цветы

Это декоративное растение подкупает своим обворожительным видом, однако за его красотой скрывается серьезная опасность.

Источник: Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Ботанический сад Петра Великого в Санкт-Петербурге предупредил посетителей о начале цветения безвременника. Это растение представляют большую угрозу, поскольку является очень токсичным.

Традиционно в это время мы напоминаем, что в нашем Саду запрещено собирать любые части растений. Прекрасные яркие цветы безвременников — ядовиты. Цветет чемерица черная, созревают семена волчьего лыка и тиса, которые тоже не стоит пробовать на вкус, — сообщили в администрации.

Отметим, безвременник относится к высокотоксичным растениям за счет содержания в нем алкалоида колхицина. Это вещество при попадании в организм может вызвать сильную рвоту, диарею, а недостаточность органов и даже смерть.

флора и фауна