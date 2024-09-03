В Петербурге зацвели смертельно опасные цветы

Традиционно в это время мы напоминаем, что в нашем Саду запрещено собирать любые части растений. Прекрасные яркие цветы безвременников — ядовиты. Цветет чемерица черная, созревают семена волчьего лыка и тиса, которые тоже не стоит пробовать на вкус, — сообщили в администрации.