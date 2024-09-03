В Петербурге зацвели смертельно опасные цветы

Ботанический сад Петра Великого в Санкт-Петербурге предупредил посетителей о начале цветения безвременника. Это растение представляют большую угрозу, поскольку является очень токсичным.
Традиционно в это время мы напоминаем, что в нашем Саду запрещено собирать любые части растений. Прекрасные яркие цветы безвременников — ядовиты. Цветет чемерица черная, созревают семена волчьего лыка и тиса, которые тоже не стоит пробовать на вкус, — сообщили в администрации.
Отметим, безвременник относится к высокотоксичным растениям за счет содержания в нем алкалоида колхицина. Это вещество при попадании в организм может вызвать сильную рвоту, диарею, а недостаточность органов и даже смерть.