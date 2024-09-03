В Пермский край возвращается ковид: рост заболеваний за неделю 33%

В Пермском крае за неделю с 26 августа по 1 сентября зафиксировали резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сразу на 33,6%. Скончался один пациент.
В федеральном оперштабе сообщили, что за неделю на территории Прикамье выявили 553 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 139 больше, чем в период с 19 по 25 августа.
При этом, число госпитализированных пациентов с установленным диагнозом уменьшилось на восемь человек — с 49 до 41. Выздоровели за прошедшую неделю 427 человек, что на 157 человек больше за последнюю неделю августа.
В России за неделю госпитализировали 2959 человек, что на 52,3% больше предшествующей недели. Увеличение числа госпитализаций произошло в 45 субъектах страны. Всего выздоровели за неделю 17 503 человека (рост 34,8%).
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 14,73 — недельный рост на 20,0%. Увеличение заболеваемости отметили в 67 субъектах РФ.