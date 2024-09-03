Ростовская область передала в Курск более 120 тонн гуманитарной помощи

— С августа 2024 года гуманитарная помощь собирается и отправляется в Курскую область. Уже отправлено более 120 тонн грузов (питьевая вода, продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежда и технические средства). Еще десять тонн было отправлено в понедельник, — говорится в публикации.