Ростовская область передала в Курск более 120 тонн гуманитарной помощи

Больше 120 тонн вещей, воды и продуктов отправили с площадки склада гуманитарной помощи Ростова-на-Дону в Курскую область. Об этом по итогам визита вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщают донские власти.
— С августа 2024 года гуманитарная помощь собирается и отправляется в Курскую область. Уже отправлено более 120 тонн грузов (питьевая вода, продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежда и технические средства). Еще десять тонн было отправлено в понедельник, — говорится в публикации.
Напомним, единый федеральный склад гуманитарной помощи #Мывместе в Ростове-на-Дону принимает, сортирует и распределяет грузы с 2022 года. Сначала принимали необходимое для пунктов временного размещения, затем для участников СВО и теперь для пострадавших жителей Курской области.
Всего к этому моменту передали больше 20 тысяч тонн помощи. На складе работают около 15 тысяч волонтеров.