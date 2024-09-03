Сотрудники ДПС задержали уфимца с запрещенными веществами

42-летний местный житель пришел в административное здание полка ДПС для получения разрешения на выдачу автомобиля. Ранее он был задержан пьяным за рулем Honda Civic. В отношении него составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.