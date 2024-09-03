Сотрудники ДПС задержали уфимца с запрещенными веществами

42-летний местный житель пришел в административное здание полка ДПС для получения разрешения на выдачу автомобиля. Ранее он был задержан пьяным за рулем Honda Civic. В отношении него составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.
На проходной полка ДПС при осмотре на наличие запрещенных предметов инспектор ДПС заметил у уфимца сверток. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан на улице сотрудниками полиции.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотровых мероприятий у уфимца был изъят бумажный сверток с веществом зеленого цвета.
Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в ближайший отдел полиции.