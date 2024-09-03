Аграрии Татарстана прогнозируют рекордный урожай сахарной свеклы

В Заинском районе Татарстана аграрии ожидают рекордный урожай сахарной свеклы в этом году — 1 миллион 300 тысяч тонн. Уборочные работы активно ведутся на почти 10 тысяч гектарах земли, где заняты все руки: механизаторы, водители, агрономы и другие сельскохозяйственные специалисты.