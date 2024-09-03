Аграрии Татарстана прогнозируют рекордный урожай сахарной свеклы

В Заинском районе Татарстана аграрии ожидают рекордный урожай сахарной свеклы в этом году — 1 миллион 300 тысяч тонн. Уборочные работы активно ведутся на почти 10 тысяч гектарах земли, где заняты все руки: механизаторы, водители, агрономы и другие сельскохозяйственные специалисты.
На полях агрофирмы Восток в производственном комплексе «Нива» идет интенсивная уборка этой культуры.
«В этом году урожай сахарных культур хороший, в 2 раза больше получаем», — отметил ведущий агроном ПК «Нива» Талгат Хабибуллин.
Собранный урожай отправляется на Заинский сахарный завод, где процесс не прекращается ни на секунду. Завод перерабатывает до 8000 тонн свеклы в сутки, что соответствует повышенным объемам урожая этого года.
Ранее мы писали, что садоводы Казани терпят убытки из-за прорыва канализации. Жители требуют ответа на вопрос, кто возместит ущерб и устранит аварию.