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В Омске установлены 200 проекционных переходов возле школ

На них включаются проекторы в темное время суток и дублируют дорожную разметку.

Источник: Комсомольская правда

В Омске возле школ установили 200 специальных проекторов. Они включаются в темноте и светят на пешеходные переходы, что помогает водителям лучше видеть пешеходов.

Проекционные устройства работают просто: в темное время суток они дублируют разметку светом, привлекая внимание водителей к пешеходам. В минувшую субботу подрядная организация завершила монтаж и подключение проекционных систем ко всем участкам.

Проекторы установили по распоряжению губернатора Омской области. На это потратили больше 164 миллионов рублей.