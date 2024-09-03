В Омске установлены 200 проекционных переходов возле школ

В Омске возле школ установили 200 специальных проекторов. Они включаются в темноте и светят на пешеходные переходы, что помогает водителям лучше видеть пешеходов.
Проекционные устройства работают просто: в темное время суток они дублируют разметку светом, привлекая внимание водителей к пешеходам. В минувшую субботу подрядная организация завершила монтаж и подключение проекционных систем ко всем участкам.
Проекторы установили по распоряжению губернатора Омской области. На это потратили больше 164 миллионов рублей.