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Дончане смогут принять участие в премии за сохранение культурного наследия

Ростовчане, которые пытаются сохранить культурное наследие и памятники, смогут принять участие в национальной премии.

Жителям Ростовской области предлагают принять участие в национальной премии «Наследие дороже». Речь идет о дончанах, которым не безразличны культурное наследие и памятники, и они всеми силами пытаются его сохранить.

Всего в премии шесть номинаций. Две из них для бизнеса, одна для представителей органов власти, еще две — для волонтеров. Есть номинация и для тех, кто внес личный вклад в сохранение исторических зданий города.

Заявки будут приниматься до 31 октября. После чего жюри выберут самых лучших претендентов. А в январе следующего года пройдет церемония награждения участников.