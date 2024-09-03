Дончане смогут принять участие в премии за сохранение культурного наследия

Жителям Ростовской области предлагают принять участие в национальной премии «Наследие дороже». Речь идет о дончанах, которым не безразличны культурное наследие и памятники, и они всеми силами пытаются его сохранить.
Всего в премии шесть номинаций. Две из них для бизнеса, одна для представителей органов власти, еще две — для волонтеров. Есть номинация и для тех, кто внес личный вклад в сохранение исторических зданий города.
Заявки будут приниматься до 31 октября. После чего жюри выберут самых лучших претендентов. А в январе следующего года пройдет церемония награждения участников.