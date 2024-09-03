Тимбалэнд пообещал грандиозное возвращение

Артист также выложил несколько видео с фрагментами новых песен. В одном из них он сказал: «Я иду. Не позволяйте тишине обмануть вас». В подписи к посту Тимбалэнд добавил, что его слова не способны описать всего великолепия свежего материала и его лучше «показать». Дополнительных подробностей проекта пока нет.