Тимбалэнд пообещал грандиозное возвращение

Продюсер и хип-хоп-музыкант Тимбалэнд в своих соцсетях заявил, что готов вновь «поменять правила игры».
Артист также выложил несколько видео с фрагментами новых песен. В одном из них он сказал: «Я иду. Не позволяйте тишине обмануть вас». В подписи к посту Тимбалэнд добавил, что его слова не способны описать всего великолепия свежего материала и его лучше «показать». Дополнительных подробностей проекта пока нет.
Последний большой сольный релиз звезды, микстейп Drop, увидел свет в 2018 году.
Ранее стало известно, что продюсер и его коллега Swizz Beatz возрождают свое шоу VERZUZ.