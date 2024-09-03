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Тимбалэнд пообещал грандиозное возвращение

Продюсер и хип-хоп-музыкант Тимбалэнд в своих соцсетях заявил, что готов вновь «поменять правила игры».

Источник: Звук

Продюсер и хип-хоп-музыкант Тимбалэнд в своих соцсетях заявил, что готов вновь «поменять правила игры».

Артист также выложил несколько видео с фрагментами новых песен. В одном из них он сказал: «Я иду. Не позволяйте тишине обмануть вас». В подписи к посту Тимбалэнд добавил, что его слова не способны описать всего великолепия свежего материала и его лучше «показать». Дополнительных подробностей проекта пока нет.

Последний большой сольный релиз звезды, микстейп Drop, увидел свет в 2018 году.

Ранее стало известно, что продюсер и его коллега Swizz Beatz возрождают свое шоу VERZUZ.