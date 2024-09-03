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Может ли липовая роща в Челябинской области оказаться единым организмом

Остров Веры расположен на Южном Урале. На одной его половине растут сосны и другие деревья, на второй — только липы. Этот факт может быть объяснен весьма необычным образом: все липы этого острова связаны между собой.

Анна Волченкова
Автор Новости Mail
Лист липы.
Источник: Фото Анны Волченковой

Александр Лагунов, кандидат биологических наук, заслуженный эколог России, выразил предположение: «Все липы на острове Веры — это единый организм, одинаковый по своей генетической структуре». Деревья связаны между собой корневой системой.

Александр Лагунов.
Источник: Фото Анны Волченковой.

Эта связь — ни что иное как особый способ размножения. Само по себе явление не новое: это вид вегетативного размножения с помощью образования одревесневшего многолетнего корневища — ксилоризомы. У липы эта особенность проявляется в неблагоприятных условиях окружающей среды, например, при недостатке света. Впервые на Урале это явление обнаружили на Уфимском плато башкирские ученые. Они проводили раскопки корневой системы небольшой липовой рощи, и оказалось, что все деревья связаны между собой корневыми отростками.

Однако проверить предположение о единой корневой системе лип на острове Веры невозможно. Остров — памятник природы и культуры каменного века, и раскопки в этом месте запрещены. Впрочем, подобные исследования корневой системы и генотипа лип в этом регионе позволяют предположить, что деревья острова Веры — действительно единый живой организм.