Может ли липовая роща в Челябинской области оказаться единым организмом

Эта связь — ни что иное как особый способ размножения. Само по себе явление не новое: это вид вегетативного размножения с помощью образования одревесневшего многолетнего корневища — ксилоризомы. У липы эта особенность проявляется в неблагоприятных условиях окружающей среды, например, при недостатке света. Впервые на Урале это явление обнаружили на Уфимском плато башкирские ученые. Они проводили раскопки корневой системы небольшой липовой рощи, и оказалось, что все деревья связаны между собой корневыми отростками.