Может ли липовая роща в Челябинской области оказаться единым организмом

Александр Лагунов, кандидат биологических наук, заслуженный эколог России, выразил предположение: «Все липы на острове Веры — это единый организм, одинаковый по своей генетической структуре». Деревья связаны между собой корневой системой.
Эта связь — ни что иное как особый способ размножения. Само по себе явление не новое: это вид вегетативного размножения с помощью образования одревесневшего многолетнего корневища — ксилоризомы. У липы эта особенность проявляется в неблагоприятных условиях окружающей среды, например, при недостатке света. Впервые на Урале это явление обнаружили на Уфимском плато башкирские ученые. Они проводили раскопки корневой системы небольшой липовой рощи, и оказалось, что все деревья связаны между собой корневыми отростками.
Однако проверить предположение о единой корневой системе лип на острове Веры невозможно. Остров — памятник природы и культуры каменного века, и раскопки в этом месте запрещены. Впрочем, подобные исследования корневой системы и генотипа лип в этом регионе позволяют предположить, что деревья острова Веры — действительно единый живой организм.