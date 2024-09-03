В Ростовской области на сферу ЖКХ дополнительно выделят 937 млн рублей

— В этом году из Фонда национального благосостояния на модернизацию коммунальной инфраструктуры Дона было выделено более 2,7 млрд рублей. На эти средства сейчас проводятся работы в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Новочеркасске. Также продолжаются работы в рамках инвестпрограмм, — добавил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.