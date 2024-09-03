В Ростовской области на сферу ЖКХ дополнительно выделят 937 млн рублей

Власти Ростовской области распорядились о дополнительном выделении средств на обеспечение населения качественными услугами ЖКХ. Указанные цели госпрограммы потребовали еще 937 млн рублей из бюджета региона, сообщается на сайте донского правительства.
Сумму разбили на три части: в 2024 году дополнительная поддержка составит более 261 млн рублей, в 2025 году — 526 млн рублей, в 2026 году — немногим более 150 млн рублей.
Часть средств пойдет на возведение, реконструкцию и капремонт социально значимых коммунальных объектов. В частности, деньги заложили на завершение обновления водопровода в поселке Овощном и строительство канализационного коллектора в Ростове.
Кроме того, благодаря поддержке раньше срока собираются выполнить ремонт в восьми многоквартирных домах в городе Звереве, Таганроге и Обливском районе.
— В этом году из Фонда национального благосостояния на модернизацию коммунальной инфраструктуры Дона было выделено более 2,7 млрд рублей. На эти средства сейчас проводятся работы в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Новочеркасске. Также продолжаются работы в рамках инвестпрограмм, — добавил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.