Миграционный прирост снизился в Челябинской области в 2024 году

Челябинскстат опубликовал информацию о международной миграции в регионе с января по июнь 2024 года.
За первые шесть месяцев текущего года миграционный прирост населения на Южном Урале составил 1718 человек. Это заметно меньше, чем в прошлом году: тогда этот показатель был 2771 человек.
Отметим, что в этот период наиболее активно в Челябинскую область приезжали из следующих стран: из Таджикистана (2702 человека), из Казахстана (1499 человек), из Армении (283 человека), из Узбекистана (236 человек).