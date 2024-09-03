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Миграционный прирост снизился в Челябинской области в 2024 году

Это следует из информации Челябинскстата.

Челябинскстат опубликовал информацию о международной миграции в регионе с января по июнь 2024 года.

За первые шесть месяцев текущего года миграционный прирост населения на Южном Урале составил 1718 человек. Это заметно меньше, чем в прошлом году: тогда этот показатель был 2771 человек.

Отметим, что в этот период наиболее активно в Челябинскую область приезжали из следующих стран: из Таджикистана (2702 человека), из Казахстана (1499 человек), из Армении (283 человека), из Узбекистана (236 человек).