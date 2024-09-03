В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы

«[Он] подходил к людям во дворе и спрашивал, кто в этот день пил алкоголь. Потом пошел разговаривать со всеми этими людьми, опрашивать жильцов дома. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи [девочки] и что он раньше был судим за сексуальное насилие. Сразу же заподозрил его, стали по нему работать», — сообщил мужчина.