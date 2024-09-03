Поезд с победителями конкурса «Большая перемена» прибыл в Иркутск. В областном центре встретили 150 финалистов со всей страны. Как сообщили в региональном правительстве в течение 17 дней ученики 5−7 классов проедут от Москвы до Владивостока с остановками в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Порт Байкал, Иркутске, Чите Космодроме Восточный и Хабаровске.
— Ваша активная жизненная позиция и ваши знания позволили вам стать участниками замечательного федерального проекта «Большая перемена» и показать прекрасные результаты. Вы большие молодцы, и это путешествие действительно дано вам по заслугам. Думаю, что два дня, проведенные на территории Приангарья, однозначно станут ярким событием в вашей еще совсем юной жизни, — подчеркнул министр образования региона Максим Парфенов.
Среди 150 финалистов есть четверо ребят из Иркутской области. В областном центре школьникам рассказали интересные факты о Байкале, провели экскурсию по музею «Тальцы», в планах познакомиться с историей Дома молодежи.
Ученики, которые победили в конкурсе «Большая перемена» каждый год в рамках программы «Путешествия мечты» отправляются в тур по России с обучающей программой.