Поезд с победителями конкурса «Большая перемена» прибыл в Иркутск

— Ваша активная жизненная позиция и ваши знания позволили вам стать участниками замечательного федерального проекта «Большая перемена» и показать прекрасные результаты. Вы большие молодцы, и это путешествие действительно дано вам по заслугам. Думаю, что два дня, проведенные на территории Приангарья, однозначно станут ярким событием в вашей еще совсем юной жизни, — подчеркнул министр образования региона Максим Парфенов.